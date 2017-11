Preta Gil fala sobre sexo anal: "Não tem a ver com liberdade sexual"

Tamanho do Texto: +A -A

Tatá Werneck e Preta Gil fizeram o palco do "Lady Night" esquentar nessa terça-feira, 31. Tudo começou quando a apresentadora perguntou sobre algumas gírias gays e elas chegaram em "passar o cheque". Nesse momento, as duas confessaram nunca terem feito sexo anal. "Nunca dei! É sério! Meu Deus, encontrei uma!", disse Preta. "Nunca dei, mas vou dar, o menino tem 22, não vou tirar o privilégio", brincou Tatá, citando o namorado Rafael Vitti. Foi aí que Preta revelou que o marido, Rodrigo Godoy, tem vontade. "A questão não é privilégio. Meu marido também quer. Mas como faz? Não vou passar por esse sofrimento. Não vim aqui para isso. Já tentei várias vezes, mas não tem condição. A gente não quer, gente. Isso é um preconceito que sofro com as minhas amigas. As pessoas não respeitam mulher que nunca fez", reclamou. "Já tentei, mas senti 'que que isso?'. Não tem condição", disse Tatá, arrancando risos da plateia.

As revelações, claro, renderam polêmica, e Preta ficou impressionada com a repercussão de seus comentários. "Isso não tem a ver com liberdade sexual. É muito mais além, enfim. Mas você vê como sexo é um assunto tabu. Isso pra mim é tão natural! Ela me perguntou, eu respondi. Eu não fico medindo palavras pra falar com ninguém", disse, em recente entrevista. "Eu sou um ser humano normal. Nesses 15 anos eu também quis ser magra, careta, muitas vezes eu anulei a minha personalidade para tentar passar mais tranquilamente pela sociedade, porque tudo, qualquer coisa que eu fale ou faça, é um "ohhhhhhhh"".

Em outro momento do programa, Preta revelou que não se sentia à vontade em falar de sexo na televisão. "Fiz o 'Vai e Vem' contrariada. Não sou a melhor pessoa para falar sobre sexo. Me deixava inibida perguntar sobre a vida sexual dos convidados, que na maioria eram meus amigos. Eu ficava tímida", explicou, lembrando do programa que apresentou em 2010, no GNT. Ela foi além e contou o que a levou a deixar de atuar e apresentar. "Hoje em dia, se eu tiver que fazer novela ou filme, fica difícil tirar minha imagem", analisou.

Mãe de Francisco, de seu relacionamento com o ator Otávio Müller, a cantora não descarta aumentar a família. "Estou tentando todo dia. Uma hora, quem sabe", brincou.