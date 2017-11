Leda Nagle revela que não aprovava Sabrina Sato como nora

Tamanho do Texto: +A -A

Quem vê Sabrina Sato brincando com a sogra, Leda Nagle, inclusive em vídeos em seu canal no Youtube, sequer imagina que a mãe de seu namorado, Duda Nagle, tinha uma opinião precipitada sobre a nora. Convidada para um vídeo no canal da apresentadora da Record ao lado de Kika Sato, mãe da japa, Leda soltou o verbo e contou que chegou a sugerir que o filho saísse com outra mulher. “Ele nunca me contava com quem ele saiu ontem. Resolveu contar esse dia. ‘Com a Sabrina Sato’. Falei: ‘Ahn? Você não quer tentar uma pessoa mais normalzinha? Que casa, tem filho?' Queria que ele casasse, tivesse filho. Essa vida assim que ele tá tendo. Uma família, da moça que ele também gostasse. Eu não imaginei que a Sabrina Sato fosse essa moça de família. (risos) A família anda sempre junta, ela tá sempre ‘minha irmã, minha mãe’. Só que eu não sabia que era possível isso com esse furacão que é a Sabrina Sato. E eu não conhecia. Depois que saiu nos jornais eu comecei a ouvir à beça. Mas só coisa boa", explicou.

Leda e Duda com Sabrina e dona Kika

Sobre o primeiro encontro das duas, a jornalista entregou: "Foi uma boa impressão, claro. Alegre. Primeira vez que conheci como nora foi em um restaurante no Leblon. A gente estava esperando a Sabrina chegar e ela chegou do jeito Sabrina de ser. Gargalhada, sorrisão. Tive uma boa impressão".

Dona Kika fez coro. "Tive impressão boa. Gente boa, alegre. E a família dele é bem parecida com a nossa. Acho legal. Para um relacionamento dar certo, as pessoas tem que ser parecidas, e o Duda e a Sabrina tem muita coisa em comum", ressaltou a mãe da japa.