Fernanda Souza diz que relação com religião mudou com ajuda de Bruna Marquezine

Fernanda Souza e Bruna Marquezine não escondem a enorme amizade que tem e já contaram diversas vezes que frequentam, juntas, grupos de orações. Em um vídeo publicado em seu canal no Youtube nessa quarta, 1, Fernanda resolveu contar ainda mais detalhes dessa história. A atriz explicou aos fãs a sua relação com a religião e disse que a amiga foi uma das responsáveis por sua reaproximação com a fé. "Meus avós por parte de mãe eram evangélicos. Os por parte de pai, católicos. Minha mãe é católica, meu pai também era, mas não frequentavam muito a igreja. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito... como posso dizer? É da minha pegada, melhor amiga de Deus. Ela escreve na Bíblia cartas para Deus. Brinco que é o whatsapp dela com Deus", começou dizendo.

A relação com o marido, Thiaguinho, também tem muita fé envolvida. "E eu sempre pedi para Deus que queria casar com alguém que acreditasse em Deus como eu acreditava. Ele, muito generoso, me mandou uma pessoa que quase quis ser padre. Thiago André. Thiago André já construiu uma capela no lugar em que foi criado", enalteceu.

Apesar disso, ela chegou a se distanciar um pouco da religião. "Teve um réveillon de dois ou três anos atrás, que passei bem a virada, mas acordei estranha. Um aperto no coração, tristeza que não sabia de onde vinha. Eu sou uma pessoa muito feliz, quando fico num momento triste eu paro e me ouço. Não achei nenhuma resposta. Fiquei três dias na tristeza. No quarto dia a Bruna Marquezine foi para casa. A gente sentou uma dia de frente para outra, falei que estava muito triste, angustiada. Ela falou: 'Peraí, eu vou colocar um louvor para você ouvir'. Pegou o celular, deu play em uma música, eu abaixei a cabeça e comecei a ouvir. Quando eu levantei e olhei para ela, eu só sabia agradecer", lembrou.

"Acho que chorei tudo o que precisava chorar. Não sei explicar, Deus é muito bom, virou uma chave. Eu perguntei para ela que música era essa, quem cantava. Ela disse que essa música era um louvor de uma igreja evangélica, que uma amiga cantou em um grupo de oração, uma célula. Toda vez que ela ia na célula, gravava ela cantando para ter. Fui nessa célula e senti uma conexão diferente. Depois disso eu falei para a Bruna que queria ter uma célula em casa, comentei com o Thiago, a gente fez a nossa célula", contou.