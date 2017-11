Eliane Giardini fala sobre maldades de personagem e pede: "Não confundam Nádia com Eliane"

Tamanho do Texto: +A -A

Menos de um mês após sua estreia, "O outro lado do paraíso" já dá o que falar. Além de a trama tratar de um relacionamento abusivo entre Gael, interpretado por Sérgio Guizé, e Clara, vivida por Bianca Bin, outro ponto da história também tem chocado os espectadores: as humilhações de Nádia, personagem de Eliane Giardini à Raquel, Érika Januza. E as ofensas tendem ficar ainda mais pesadas, de acordo com a intérprete da vilã. "Vem coisas muito piores, por enquanto ela está só pegando no pé da empregada, aquela coisa básica da falta de educação. A hora que ela percebe a história com o filho, Bruno (Caio Paduan), vai piorar", adiantou Eliane.

Eliane conversou com a repórter Rafa Brites

Apesar disso, a atriz é pura satisfação em poder contar essa história. "É a primeira vez que eu faço uma personagem tão antipática. Que as pessoas não confundam a Nádia com a Eliane. A única coisa que peço. Dá medo de sair na rua", confessou, em entrevista ao "Video Show". "Acho bom que as pessoas estão tendo essa reação, pior seria se passasse batido, se achassem isso normal. Estou celebrando essa indignação, as pessoas virem com tanta força para cima", disse.