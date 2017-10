Yanna Lavigne fala sobre maternidade: "Pausamos nossa vida para respirar a deles"

Tamanho do Texto: +A -A

Desde que nasceu, há cinco meses, Madalena acompanha os pais, Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, em vida social animada. No último mês, a pequena esteve na Europa com os papais famosos e um grupo de amigos. Apesar disso, Yanna garante: o dia a dia mudou bastante. "Não pausar a vida. Ideia curiosa essa já que ser mãe é viver eternamente de pausas. Por 9 meses a gente pausa o vinho. Por muitas e muitas noites a gente pausa o sono. A gente pausa o trabalho, a ligação importante, a oportunidade profissional . A gente pausa a poupança porque juntar dinheiro fica difícil. A gente pausa as refeições e os banhos. A gente pausa as saídas com as amigas, as idas ao cabeleireiro. A gente pausa o coração na preocupação e a gente pausa a própria vida pra respirar a deles", refletiu.

Yanna Lavigne e Madalena

"Criar para o mundo. O que isso seria? Suponho que minha mãe me criou 'para o mundo', sempre me dando asas. Sai de casa aos 16. Fui conquistar esse mundão para o qual ela me criou. Mas a verdade é que eu nunca deixei de ser dela. Um pedaço dela. Um produto dela. Nossos filhos são nossos! Eles vieram da gente e voltam pra gente de novo e de novo. Mesmo estando longe, eles são nossos. Nossos pedaços. Nossos produtos. Os produtos de todas as nossas pausas. Porque é na pausa que fortalecemos o vínculo, é na pausa que construímos as memórias. É no pausar da vida, nesse incessante viver pelo outro, em meio as dores e sacrifícios que, como mulheres, muitas vezes nos vemos plenas; e mais do que isso, nos vemos mães", filosofou a atriz, que publicou: "Texto @eagoracinderela adaptado por mim e @paulagmorais".