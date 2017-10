"Sou ex-gordo. Tinha 20kg a mais", lembra Bruno Gagliasso

Tamanho do Texto: +A -A

Que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são um dos casais mais queridos do Brasil, todo mundo sabe. Agora, depois de a mãe de Titi revelar os defeitos do maridão, ela chamou o ator para um vídeo especial: 40 curiosidades sobre o casal. Para começar, Bruno revelou que não sabe falar o sobrenome da esposa. Tem mais: ele contou que Gio ronca. "Você puxou sua mãe". "Ela vai ficar p**ta", brincou a atriz, que também entregou um segredinho do marido. "Ele usa tênis com salto. Ele não compra tênis com solado fininho e de preferência coloca palmilha bem grossa para ficar mais alto", revelou. "Mas essa teoria não faz muito sentido, fiquei pensando nisso. Eu só ando de chinelo", rebateu ele, que relembrou fase “gordinho”.

"Eu sou ex-gordo. Eu era gordo, tinha 20kg a mais”, justifica o galã, que na segunda-feira, 30, mostrou uma foto do abdômen sarado nas redes sociais.

Giovanna e Bruno

Pensa que acabou por aí? Pois os dois revelaram que quase não ficaram juntos."Eu dei um toco em Bruno Gagliasso. Dei o toco e rapidinho ele já estava com outra pessoa. Não foi uma coisa que ele sofreu", contou, aos risos. "Ela já tinha me dado um perdido, aí a gente foi fazer um trabalho e voltamos juntos, dividimos táxi. Eu tava cansado, deitei no colinho dela. Ela achou que eu ia dar um beijinho nela", detalhou Bruno. "Na época éramos de escritórios diferentes. Coincidência fazer trabalho junto. Na hora de ir embora ele falou de dividir o táxi. Pensei que a gente ia conversando. Nada, ele deitou no meu colo e dormiu", lembrou ela, que foi quem pagou a conta do primeiro jantar do casal, quando eles ainda não haviam assumido à imprensa que estavam juntos, em 2009.

"Não foi só no dia que a gente se conheceu: o Bruno nunca leva a carteira. Se um dia você for sair com ele ou com um amigo, amor, você vai pagar a conta, o pedágio... A gente acabou de ir à natação da Titi fazer a rematrícula e ele falou 'vixi, não trouxe a carteira'. E eu falei: 'Eu também não!", disse a atriz.