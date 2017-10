Juliana Paes posa sensual e fala sobre privacidade: "Já não sei mais o que é após a Bibi"

Tamanho do Texto: +A -A

Algumas semanas após o término de "A força do querer", em que interpretou Bibi Perigosa, Juliana Paes presentou os fãs com um ensaio para lá de sensual para ninguém ficar com saudades. A atriz posou de topless na revista "Wow" de novembro, cujo tema é "privacidade", e contou: "Já não sei mais o que é. Os limites estão deturpados após a Bibi. Privacidade é um presente. É paraíso", disse ela, casada há nove anos com o empresário Carlos Eduardo Baptista e mãe de Pedro, de 6 anos, e Antonio, de 4 anos. A atriz afirmou, ainda, que ser mãe é "ter culpa e viver de amor" e ser mulher é "dor e delicia, junto sem se separar".

Juliana revelou que não mudaria em nada a forma como foi educada. "Tive uma criação pé no chão mas sempre com conselhos dos meus pais para sonhar muito. Eles sempre me abriram oportunidades. Eu fiz conservatório de música, aula de teatro, expressão corporal e pintura", analisou ela, que foi além: " Controlei minha vida tentando não me amargurar com os socos e tapas que a vida me deu. Cada tapa eu respondi com um sorriso e com humor. Esse foi o meio que eu controlei a minha vida até aqui, do contrário não tem como a gente controlar a vida".

Durante a entrevista, Juliana também avaliou a glamorização de celebridades instantâneas. "É sinal dos tempos. Nós não estamos vivendo a era do mérito, estamos vivendo a era da visibilidade, não importa o que você faz mas o quanto consegue ser visto, ser notado. Ainda estamos aprendendo a medida certa de tudo isso, estamos em transformação aprendendo com tudo isso. E a carência de ídolos só acaba reforçando a nossa paixão pelos ídolos antigos", analisou.

Ela revelou, ainda, um talento secreto que tem: "Sou uma ótima costureira".