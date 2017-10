Grávida de gêmeas, Ivete Sangalo critica padrões de beleza: "Importa estar saudável"

Tamanho do Texto: +A -A

Grávida de quatro meses de duas meninas, Ivete Sangalo falou sobre as novas curvas e minimizou os padrões de beleza. "O corpo ideal é aquele foi mandado para a gente. A sorte de ter um corpo, de poder viver, cuidar dele, desse templo maravilhoso, ter responsabilidade com ele. Penso mais nisso do que nas formas que o corpo tem", disse ela, que é mulher do nutricionista Daniel Cady. Em uma mensagem à revista "Marie Claire", a cantora incentiva as mulheres se amarem como são. "Se você está saudável você tem força, tem tudo. O que menos importa é se você está mais cheinha, mais magrinha, se tem um bumbum avantajado ou menos, se é alta ou baixa. O mais legal das mulheres é descobrir qual parte a gente mais gosta e botar pra jogo", entregou.

Ivete Sangalo

Apesar disso, Ivete também tem seus dias mais difíceis. Em uma postagem no seu Instagram, ela brincou: "É na luz do elevador que você descobre quem é a verdadeira pessoa. Tô decepcionada com o que eu descobri. Quem é você, mulher? Cadê aquela mulher bonita do clipe? Tá feia, minha filha. Melhora aí". Em seguida, a baiana publicou um vídeo recebendo comida japonesa em casa. "As meninas já não vão mais sair com cara de shusi", disse, após matar o desejo.

Falta sentida no Prêmio Multishow, Ivete explicou a ausência aos fãs. "Quero dizer para vocês que eu não fui para o Prêmio Multishow e nem para o casamento de Michelle e Guy. Não fui, minha gente, porque estou saindo de casa só para compromissos profissionais. Tava doida para ir, me coçando, mas, vocês sabem que agora carrego duas. Sacolejar no avião é de se pensar duas vezes. Apesar de não ter contraindicação, quanto mais eu me poupar, melhor. Mas soube que foi um sucesso. Fico sentindo falta porque todo ano eu vou. Vocês votaram, eu agradeço demais. A gente não levou o prêmio, mas vocês votaram muito e isso que é importante".