Vista com o ex, Justin Bieber, Selena Gomez anuncia término com The Weeknd

Tamanho do Texto: +A -A

Selena Gomez e Justin Bieber parecem ter tido um final de semana romântico. Os dois, que namoraram por três anos e terminaram em 2014, foram vistos tomando café da manhã juntos em uma padaria em Los Angeles no começo desse domingo, 29, e, em seguida, sentados lado a lado na igreja, assistindo juntos a mesma missa. Mais tarde, foram flagrados entrando na casa de Selena, onde teriam passado o fim da noite junto com um grupo de amigos. Tudo isso enquanto The Weeknd, até então namorado da cantora, esteve ausente na sua turnê, em Nashville. Na época que se relacionaram, 'Jelena' tornaram-se queridinhos dos tablóides e de diversos fãs ao redor de todo o mundo.

Mas parece que não houve traição. De acordo com informações da revista "People" uma fonte próxima à cantora assegurou que os dois cantores decidiram terminar a relação em comum acordo, por conta das constantes viagens de The Weeknd em sua turnê. "Ela e Abel estavam com dúvidas na relação, indo e vindo, há poucos meses. Era difícil para ele ficar em turnê e retornando à Nova York. Não era fácil para ambos", afirmou a fonte, que foi além e contou que Selena "sempre fez um esforço" para ir aos shows dele quando podia e que "o romance acabou por agora, mas eles ainda estão em contato".

Selena e The Weeknd assumiram o namoro no começo de 2017

Apesar disso, The Weeknd, que estava dividindo apartamento com Selena, já deixou de seguir os familiares e amigos da ex-namorada. Já a aproximação com Justin não é vista com bons olhos pela mãe da ex-estrela da Disney. De acordo com o TMZ, a família disse que "Justin nunca será aceito" e "Selena estar falando com ele não é apenas desrespeitoso com todos a sua volta, mas com si mesma".