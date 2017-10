Ana Beatriz Barros fala sobre gravidez e pressão por volta ao corpo: "Já engordei 22 quilos"

Tamanho do Texto: +A -A

Poucos meses depois de um casamento na Grécia que deu o que falar, Ana Beatriz Barros anunciou que estava esperando seu primeiro filho com o marido, Karim el Chiaty. ""Foi tudo muito rápido. Com 2 meses já tinha uma barriga gigante. Meus seios estavam bastante volumosos também. E eu estava muito nervosa. É muito louco, você não consegue identificar muito bem: tem hora em que você está feliz, depois triste, depois nervosa. É um mix de sentimentos! Coitado do Karim, achei que ele fosse pedir o divórcio (risos). Mas aí, eu dei várias reportagens sobre o assunto para ele ler e ele começou a entender", explicou, em entrevista à repórter Giulianna Campos, da revista "Quem".

"Eu sempre quis ser mãe, mas queria aproveitar um pouco o casamento. Eu fiquei grávida muito rápido. Tirei o DIU e engravidei no mês seguinte. Achei que fosse demorar uns 6 meses para acontecer. Eu não estava preparada psicologicamente. Na hora é muito difícil cair a ficha. E meu marido que não atendia o telefone? Eu não podia ligar para minha mãe e amigos, tinha que contar primeiro para o pai. Fiquei 2 horas lá tentando, comendo as unhas. Quando ele atendeu, ao invés de dar a boa notícia, eu falei: 'Onde você estava? Preciso te falar uma coisa! Tem gente do seu lado? Vai pro canto!'. Ele também não esperava mas ficou bem feliz. Depois que o sobrinho dele nasceu, ele ficou obcecado pelo menino. Queria muito um filho. Quando nos encontramos foi uma felicidade. Liguei para a minha família, para a dele. No dia seguinte, fui para Los Angeles, lá fiz um novo teste e deu positivo. Acredita que antes de ir para o médico, qualquer coisa, fui para o Coachella? Fiquei lá três dias. Quando voltei fui ao médico, fiz o ultrassom e escutei o coraçãozinho bater. Essa parte é emocionante porque o neném está alí, pra valer", contou.

Ana Beatriz Barros no início de sua gravidez

Aos 7 meses e meio de gestação, a modelo já ganhou cerca de 22 quilos. "Para uma modelo como eu, o corpo é muito difícil. A barriga não incomoda tanto, mas o resto cresce tudo, é muito estranho. Porque eu sempre fui muito magra, minha vida inteira. Agora tenho uma bunda, uma perna, um braço, um rosto...Depende do dia para me achar bonita, é aquela coisa meio hormonal. Mas não está me incomodando. Eu não tô nem aí, se quiser falar que eu tô gorda, não vou me esconder. Mas que eu prefiro ser mais magrinha, eu prefiro", confessou ela.

Apesar disso, a carreira de modelo, agora, não é uma preocupação. "Já que decidi ser mãe, minha prioridade é meu filho. Acho que tenho que vir em segundo plano. Essas mães que não amamentam e querem ficar magras rápido, acho que são um pouco egoístas. Vou voltar a minha forma de antes dentro do meu tempo. Não vou fazer dieta, não vou prejudicá-lo e deixar de dar de mamar para me sentir bem", opinou ela, que tem o parto previsto para início de dezembro. "Minha família está aqui, minha médica que me consulto há 17 anos também. Me senti mais confortável aqui, falando minha língua. Eu amo o Brasil, aqui eles são mais carinhosos, menos frios", disse Ana, que tem marido egípcio e sogra grega.

"Casar é ótimo, todo mundo fala que muda, eu achei que muda para melhor. Os laços ficam mais fortes com seu marido, vocês ficam mais companheiros. Estou curtindo muito o casamento. Ele falou: 'Vamos ficar mais conectados agora depois do bebê'. E eu disse: 'Como, mais do que a gente já é?'", contou ela, que já planeja mais herdeiros. "Acho que quero dois. Eu tenho duas irmãs, é muito bom ter irmão, ter companhia. Acho que mais um eu vou ter. E tenho vontade de ter uma menininha pra usar o meu vestido de noiva. Eu fiz meu vestido de casamento pensando na minha filha, juro!".