Selena Gomez comenta transplante de rim que fez em maio desse ano: "Salvou minha vida"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Selena Gomez concedeu sua primeira entrevista sobre o transplante de rim a que se submeteu. Em uma conversa exclusiva com a NBC News, que será exibida no programa Today Show, nessa noite, 30, a cantora, que estava acompanhada de sua melhor amiga e doadora, Francia Raísa, relembrou os momentos difíceis que viveu. "Meus rins estavam destruídos. Foi isso. Eu não queria perguntar para ninguém se alguém queria ser o doador, até que um dia, cheguei em casa e descobri que ela tinha se voluntariado. Ela salvou minha vida", emocionou-se ela, que estava relutante em procurar um doador, mas entendeu que era a única forma de se salvar.

Selena sofre de lúpus eritematoso sistêmico, uma doença auto-imune inflamatória crônica, causada quando o sistema imunológico ataca seus próprios tecidos e atinge o funcionamento de diversos órgãos. Em setembro, a cantora postou uma foto no Instagram anunciando o transplante, feito em maio, aos fãs. Além disso, ela escreveu mensagem emocionada, falando de sua gratidão pela equipe médica, familiares e pelo ato de solidariedade da amiga. "E, finalmente, não há palavras para descrever como posso agradecer a minha linda amiga Francia Raisa. Ela me deu o melhor presente e sacrifício doando seu rim para mim. Eu sou incrivelmente abençoada. Eu te amo muito sis. O lúpus continua a ser muito mal interpretado, mas o progresso está sendo feito", disse.

A mãe de Selena, Mandy Teefey, já havia se pronunciado sobre o assunto ao publicar a foto da filha com a amiga na cama do hospital. "Essa imagem é uma das que mais me tiram o fôlego que viverão comigo para sempre", escreveu. Mandy falou, ainda, que a filha ganhou um rim, mas ela mesma ganhou outra filha. "Agradeço a todos que estavam lá para Sel, Francia e nossas famílias. Sobrevivemos de todo o amor, orações e Deus".

A mãe da doadora, Virginia Almendarez, também considera Selena como uma filha. "Elas são amigas há muito tempo, são como irmãs. Eu a amo muito, ela me ama muito e diz que eu sou a mãe dela. Estou muito orgulhosa das duas", disse, em entrevista ao programa de TV 'Al Rojo Vivo'. Na mesma entrevista, Virginia ainda rebateu as notícias de que Francia teria doado seu órgão por dinheiro. "Francia fez isso por amizade, por amor a Selena, e porque elas se importam muito uma com a outra. Ela não recebeu nenhum benefício disso, apenas o benefício de Selena ter uma vida melhor".