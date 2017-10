Carolina Dieckmann fala sobre personagem soterrada e afirma ter medo da morte

Tamanho do Texto: +A -A

A nova personagem de Carolina Dieckmann promete provocar tensão nos espectadores. A atriz viverá a médica Marion na série "Treze dias longe do sol", que fica soterrada logo no início da trama, após o desabamento de um centro médico. Durante as gravações, Carol confessa: ficava imaginando o que falaria para a família se soubesse que nunca mais os veria. "Pensei nisso em várias horas. Pensava o que teria falado para o meu filho, o que queria ter dito a minha mãe. Só de estar nessa situação já dá um desespero", disse ela, que confessou o enorme medo da morte. "Não é medo, é pavor. Porque mãe não pode morrer e quem tem filhos sabe disso. Você tem cuidar deles, tem que vê-los se formar, ter filhos, perguntar se levou casaco, se está com frio, se teve febre... Só mãe faz isso. E toda vez que eu pensava nisso, só queria falar para eles que eu os amo. Nossa, estou até com vontade de chorar... Porque só o amor é importante, é o que a gente leva", emocionou-se.

Carolina Dieckmann em "Treze dias longe do sol"

Além dela, Selton Mello também faz parte da história. Na trama, ele vive Saulo, um engenheiro que adultera cálculos estruturais do projeto e usa materiais de qualidade e quantidade inferiores ao recomendável, causando a tragédia. Vale lembrar que "Treze dias longe do sol" estreia na TV aberta em janeiro, mas pode ser vista a partir de 2 de novembro no Globoplay.