Camilla Camargo avalia reta final de "Carinha de Anjo" 

Camilla Camargo fez sucesso na pele de Diana em "Carinha de Anjo", do SBT, que chega em sua reta final. A novela fez com que a atriz conquistasse um enorme público infantil. "Antes eu percebia que era muita gente da minha faixa etária, mulheres de 20 a 30 anos. Hoje em dia muitas crianças me seguem e acompanham. É tudo muito novo. Pelas mídias vejo que tem muitos adolescentes, mas ainda atinjo mais a turma dos 20 a 30 anos" analisa. O sucesso com as crianças, porém, é inegável. "Acho que isso acontece por conta da personagem mesmo, que é uma mulher batalhadora, que trabalha fora, cuida da família. Não para. Aprendi muito no processo intenso de gravação com elenco e com a personagem também, por isso que o processo final é dolorido", lamentou ela, que sentirá falta dos pequenos com quem contracenou, principalmente Leonardo Oliveira e Jean Paulo Campos, respectivamente Zé Felipe e Zeca na trama, seu filho e enteado.

"O Leo é muito apegado, as crianças me chamam de mãe, e agora tem gente que não é de São Paulo e volta pra casa, é difícil", revelou. "Mas o SBT é muito cuidadoso com as crianças. Ao longo de todo o processo tivemos psicólogos, fonoaudiólogos, responsáveis nas gravações. Eles conversam com a gente do que é legal falar com as crianças, as atitudes... e é legal acompanhar como cresceram nesse tempo. O Jean mesmo, começou a novela mais baixo que eu e hoje já é mais alto", contou.

Camilla e as crianças do elenco

Não que Camilla precisasse de alguma ajuda para lidar com os pequenos. "Eu sempre fui aquela amiga que teve muito jeito com criança. Tenho cinco afilhados, pra ter ideia. Sempre tive jeito. Minhas amigas brincam que pagariam pra eu cuidar das crianças. Eu gosto muito. Foi só deixar aflorar esse lado maternal. Minha relação com meus sobrinhos também só acrescentou. Me deu oportunidade do contato mais próximo, mais diário", disse. E será que isso despertou o desejo de ter seus próprios filhos? "As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Teve onda de trabalho, não teve como pensar nisso ainda. Vai vir na hora, vou sentir esse momento, quando tiver que ser. Ate por conta de trabalho. É mais sentir o momento certo antes de qualquer coisa".

E se as crianças procuram a irmã da atriz, Wanessa Camargo, para mandar recados para Diana, personagem de Camilla, os adultos também tornaram-se fãs. "É uma novela muito pura que fala com um público jovem, com a família. Tive um feedback engraçado. Muito adulto assiste. Não é violenta, tem surpresas, é carinhosa, tem história bonita. Foi gostoso. Aprendi muito com o elenco. E a Diana foi um presente. É uma personagem que carrega historia, passou pelo preconceito dos pais", analisou.

Há dois anos envolvida nesse processo, agora Camilla planeja descanso. "Gravo até o último dia, que é 31 de outubro, a maioria já acabou. Depois quero descansar, mas ator não gosta muito de férias né? Estou lendo peças, indo atrás de outros projetos", disse ela, sem adiantar nada. "O final do ano é cruel para o ator, os projetos já estão desenvolvidos e encaminhados ou param e retomam ano que vem. Mas já tem coisas surgindo", fez mistério.