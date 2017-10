Gisele Bündchen posa para campanha das novas bolsas Arezzo

Tamanho do Texto: +A -A

A primavera chegou e, com ela, uma prévia do que será o verão deste ano. Para acompanhar a vinda do calor, a Arezzo resolveu apostar em uma releitura da linha Monograma. A proposta visa fortalecer a marca, apostando em uma tendência que foi muito aprovada no Inverno 2017. E para trazer a leveza e diversão que a nova pegada da linha promete, a Arezzo investiu em ninguém menos do que a uber model Gisele Bündchen para ser o símbolo da campanha. A beleza da brasileira vem acompanhada de três bolsas com estampas diferentes seguindo a repaginada do estilo Monograma.

Gisele na nova campanha Arezzo

A ideia é abusar de bordados com figuras de aves e flores, seguindo a tradicional moda tropical e, no entanto, aplicando um aspecto vintage aos novos modelos. O resultado promete ser divertido e descomplicado, na busca de viver as melhores características desta época do ano junto dos seus clientes. São novos modelos de bolsas que carregam este monograma emblemático. Tudo isso já pode ser conferido nas lojas físicas e virtuais da marca.

Os cliques da campanha da foram feitos por Gui Paganini e a direção de arte ficou por conta de Giovanni Bianco. Para fechar com chave de outro o novo lançamento da marca, Pedro Salles foi o responsável pelo styling de Gisele.