Fergie chora ao falar de divórcio: "Queria ficar casada para sempre"

Um pouco antes de vir ao Brasil para se apresentar no "Rock in Rio", Fergie anunciou aos fãs o divórcio de Josh Duhamel após oito anos de relacionamento. Agora, ela abriu o coração sobre o assunto em uma entrevista à apresentadora Wendy Williams. No trecho do programa que vai ao ar nessa quinta-feira, 26, a cantora, de 42 anos, chegou a chorar. "Não era o meu plano. Eu queria ficar casada para sempre. Eu amo o Josh, ele é o pai do meu filho. Vamos ter para sempre essa ligação juntos e estamos fazendo o melhor que conseguimos", explicou, referindo-se ao pequeno Axl Jack, de quatro anos.

Fergie, Josh e o pequeno Axl

Em seguida, ela explicou que já estava separada desde fevereiro, mas que os dois decidiram manter o segredo porque estavam tentando se acertar. Vale lembrar que a cantora se pronunciou em setembro. "Com absoluto amor e respeito, decidimos separar-nos como um casal no início deste ano. Para dar a nossa família a melhor oportunidade para se ajustar, decidimos manter este assunto privado antes de compartilhá-lo o público. Estamos e sempre estaremos unidos apoiando um ao outro e a nossa família", disse, na época.