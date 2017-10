John Mayer comemora um ano sem álcool: "Constante esforço"

Tamanho do Texto: +A -A

John Mayer usou seu perfil no Twitter nesta terça-feira, 24, para comemorar um marco pessoal. O norteamericano, que está com sua turnê "The Search for Everything" no Brasil, revelou que está há um ano sem beber. "Há um ano hoje, eu decidi dar uma pausa nas bebidas. É algo muito pessoal para cada um. Para mim, é um constante esforço. Eu queria publicar isso para as pessoas saberem que podem falar 'é só isso por enquanto'", disse, usando uma referência a recusar mais bebida, quando oferecida.

A postagem de John Mayer

Aos 40 anos, o cantor alertou os fãs de que todos devem sentir seus próprios limites. Em uma recente entrevista para a "Rolling Stone", John disse que bebia muito. "A bebida é uma p… vigarista. Quanto é o suficiente? Sempre que bebia, procurava por uma espécie de quantidade regulada. Sempre pareceu errado para mim. Eu sempre sentia que tinha exagerado. ‘Eu dizia dois, três, e agora já estamos em quatro (drinques)?'", contou, na época. Apesar disso, John afirmou que não tem problemas de alcoolismo.

Vale destacar que, após passar por São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, o músico faz um show no Rio de Janeiro na próxima sexta, 27.