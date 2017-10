Fernanda Gentil é a nova apresentadora do "Saia Justa"

Tamanho do Texto: +A -A

Fernanda Gentil é o novo nome a frente do "Saia Justa", do GNT. A jornalista integrará o time de apresentadoras da atração durante o mês de dezembro ao lado de Astrid Fontenelle, Pitty, Monica Martelli e Gaby Amarantos. Foi veiculado que Fernanda substituiria Taís Araújo, que deixou o programa para se dedicar as gravações da nova temporada de "Mister Brau", que protagoniza ao lado do marido Lázaro Ramos, mas não é bem assim. O canal definiu que Gaby Amarantos substituiria Taís. Já Fernanda é uma convidada especial. Conforme já ocorreu em outros anos, o “Saia Justa” receberá outras mulheres famosas durante a temporada de verão.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, além de Fernanda, Ana Paula Araújo, Andréia Sadi e Leilane Neubarth estão entre as jornalistas que irão participar do programa de debates. Essas edições especiais estão previstas para serem exibidas entre dezembro e janeiro.

No ar desde 2002, o programa já contou com várias personalidades no time de apresentadoras. Fernanda Young, Rita Lee, Marisa Orth, Betty Lago, Maitê Proença, Maria Ribeiro, Luana Piovani e Ana Carolina foram algumas delas.