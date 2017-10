Anitta fala sobre look ousado e garante: "Namorado adora. Quanto menos, melhor"

Tamanho do Texto: +A -A

Anitta foi sensação no Prêmio Multishow: levou três troféus das cinco categorias em que foi indicada e fez uma apresentação para lá de sensual. E se depender do namorado, Thiago Magalhães, os fãs da poderosa não precisam se preocupar: parece que o cenário não mudará tão cedo. Questionada por Gominho nos bastidores do evento, Anitta garantiu que ele não sente ciúmes dos seus looks sensuais. Disseram que estou usando calça no figurino dos shows por causa dele. Nada a ver. Ele adora. Quanto menos, melhor", assegurou.

Anitta durante apresentação no Prêmio Multishow

Em outra entrevista, ela já havia dito que os dois pensam em oficializar a união. "Acho que não seria na igreja porque eu já ia querer emendar logo com a festa. Essa logística de ir da igreja pra festa já me irrita um pouco, fico um pouco agoniada. Ia já por um short por baixo do vestido, ficar de shortinho pra poder dar o movimento do funk", explicou a cantora, que já elegeu seus padrinhos. "A gente estava conversando disso esses dias. Os padrinhos seriam minha cunhada com meu irmão, o Nego do Borel com Renner de Souza, Mumuzinho".

Apaixonada, Anitta está vivendo uma boa fase. "Eu não fazia muita coisa além do trabalho, agora eu tenho ele e me sinto realizada. Somos muito verdadeiros um com o outro. Sonho em ser mãe, mas quero fazer isso quando tiver tempo pra me dedicar. Eu quero criar a minha própria família. Sou bem romântica na minha intimidade, mas não tenho vontade de expor isso para o publico", disse.