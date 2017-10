Hollywood é aqui! Madonna, Ashton Kutcher e outros prestigiam casamento no Brasil

Tamanho do Texto: +A -A

Habemus estrelas internacionais em solo carioca! Já nas ruas da cidade, desfilam nomes como Madonna e suas três filhas, Ashton Kutcher, Dakota Johnson, Owen Wilson, Matthew McConaughey e a mulher, Camila Alves, a turma do Red Hot Chilli Peppers, inclusive o vocalista, Anthony Kiedis, o rapper P. Diddy e outros. Todos tem algo em comum: vieram prestigiar o casamento da modelo brasileira Michelle Alves com o empresário Guy Oseary. A super festa, que conta com luxuosos 150 convidados, ocorrerá essa noite na mansão de Angélica e Luciano Huck no Joá.

No Rio, os noivos estão reunindo uma glamourosa lista. Empresário de Madonna e da banda U2, Guy Oseary mora com Michelle em Los Angeles e possui quatro filhos com a modelo brasileira. Do relacionamento, nasceram Oliver de dez anos, Mia de oito, Levi de cinco e Jude de três.

No entanto, enquanto a badalada festa de casamento nesta noite não chega, os convidados do casal estão curtindo o dia nublado na cidade maravilhosa. Nessa manhã, por exemplo, o vocalista do Red Hot, Ashton Kutcher e Owen Wilson foram flagrados na praia de Ipanema com direito, inclusive, a mergulho no mar. Aliás, antes da manhã carioca, Owen Wilson curtiu a noite paulistana ontem. Na terra da garoa, o protagonista de “Marley e Eu” fora clicado na boate Sutton acompanhado de um time de mulheres. A casa, que abriu em São Paulo, é famosa pelo mundo por sua filial em Barcelona.

Já Madonna tem optado por programações mais calmas. A rainha do pop usou a internet para anunciar a chegada ao Brasil. Em uma selfie com as três filhas Mercy James, Stelle e Estere, Madonna destacou o sentimento que guia a viagem ao Rio de Janeiro. Na legenda, a cantora escreveu: “Momento pré-casamento. É tudo sobre amor”. Até o fim do dia, o Rio de Janeiro promete ficar ainda mais ilustre com a chegada dos importantes convidados de Michelle Alves e Guy Oseary.