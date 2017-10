Ana Maria Braga desmente boatos de câncer: "Tem gente que é melhor com uma rolha na boca"

Tamanho do Texto: +A -A

Ana Maria Braga retornou ao comando do "Mais você" nessa segunda, 23, após uma semana afastada. Substituída por Zeca Camargo e Patrícia Poeta, a apresentadora chegou a ser vítima de rumores sobre sua saúde, inclusive dizendo que ela teria se submetido a um tratamento contra um câncer de pele, e, claro, iniciou o programa esclarecendo as informações. "Só fomos dar uma descansadinha e me deram um porção de coisa de presente. Não aconteceu nada, não operei nada", explicou ela, que cutucou: "Tem gente que é melhor com uma rolha na boca".

Ana Maria e Louro José falam sobre boatos

Louro José também falou sobre o assunto: "Eles fizeram a festa no final de semana. Não aconteceu nada. Olha essa pele", disse o papagaio. "É, pode dar close no meu rosto se quiser", pediu a veterana, que agradeceu a preocupação dos amigos. "Queria dizer para quem me ligou que está tudo muito bem. Não aconteceu nada. Queria até agradecer a preocupação".