Yanna Lavigne fala sobre maternidade e relação com Bruno Gissoni: "Amigos"

A vida de Yanna Lavigne ganhou um novo significado há cerca de cinco meses, quando Madalena, sua filha com Bruno Gissoni, chegou ao mundo. Tranquila, ela viu sua família ser alvo de polêmicas por conta de sua relação com o ator, com quem não namora mais. "Nos últimos meses publicaram diversos absurdos: ‘Yanna está casada, Yanna está namorando, Yanna está separada, Yanna está morando junto...’ Essa parte é chata e me dá uma certa preguiça", desabafou ela. "Somos a mãe e o pai da Madalena. Somos amigos, temos esse elo eterno em nossas vidas. Sabemos que não é o convencional, não somos o porta-retrato que todo mundo espera na prateleira, mas achamos nossa maneira de ser feliz assim. Criamos nosso próprio álbum de fotos e só vejo sorrisos nele”, disse, em entrevista à revista "Quem".

Yanna Lavigne e a pequena Madalena

E ela faz questão de elogiar o ex: "Bruno e eu não estamos morando juntos, mas ele é muito presente. Ele é superpaizão!", contou. A relação dos dois é tão boa que, recentemente, eles arrumaram as malas rumo ao Europa, com outros 15 amigos e, claro, a pequena Madalena não ficou de fora. "Não sou mãe neurótica, que pede para a visita passar álcool em gel ou lavar as mãos. Sou até um pouco displicente nesse sentido. Sou muito tranquila. Acho que quanto mais sociável a Madalena for, melhor. Até porque, quero levá-la para todos os lugares. E é bom para ela não estranhar muito também, para ela não viver dentro de um casulo. Ela é bem sociável, tranquila, não é de chorar e não estranha muito. Como nossa casa é sempre cheia, ela é muito normal", explicou.

Aliás, foi em uma outra viagem pela Europa que a atriz decidiu o nome da herdeira. "Na viagem que fizemos para a Itália, ouvimos muito ‘Madalena’, de Elis. E pela provável data do nascimento, meu obstetra disse que ela foi gerada na Itália. Quando voltei para o Rio e fiz a ultra, falei: ‘Poxa, Madalena é lindíssimo. Por que não?’ E falei para os amigos, para toda a família. Mas ninguém simpatizou muito com o nome. Mas ficou. Gostem ou não, vai ser esse. Meio que impus o nome e acabou que todo mundo foi se acostumando e hoje em dia todo mundo ama", disse ela, que, no início, evitava expôr o rosto da bebê. "Inicialmente tive um cuidado maior para postar fotos por ela ser muito novinha. A exposição é minha, decorrente do meu trabalho. Sempre vi a Madalena de fora. Mas as coisas vão acontecendo naturalmente. De repente, vaza uma foto em família, outra foto na rua. E sempre pensei que isso não seria uma questão para mim. Lido com isso numa boa", assegurou.