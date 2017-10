Walcyr Carrasco lança novela e lamenta perder último capítulo de "A força do querer"

Tamanho do Texto: +A -A

O país parou nessa sexta-feira, 9, para assistir o desfecho "A força do querer", que, em seu último capítulo, prendeu os espectadores diante da televisão. Enquanto isso, no Parque Lage, no Jardim Botânico, uma outra festa que deu o que falar acontecia. É que Walcyr Carrasco lançava sua trama, "O outro lado do paraíso". Mas ele lamentou não poder assistir o último episódio da trama, de Gloria Perez, antecessora de sua história. "Estou aqui muito animado e satisfeito com o lançamento de O Outro Lado do Paraíso, mas vou acabar perdendo o último capítulo de A Força do Querer, novela que faz o maior sucesso, um sucesso merecido. Vou ter que assistir de casa no sábado ou pego o capítulo na internet", disse ele, que, antes disso, chegou a escrever um recado para a colega nas redes sociais. “Querida Gloria Perez, hoje é o último capítulo de A Força do Querer. O maior sucesso das 21 horas da Globo nos últimos anos! Parabéns!!! Mesmo assim você teve a generosidade de publicamente me desejar boa sorte. Antes de ser autor já admirava você como autora Glória. Hoje admiro também como pessoa. Vou ao lançamento da minha novela O Outro Lado do Paraíso com amor e com o sentimento de honra se suceder a você! Beijão".

Walcyr Carrasco elogia Gloria Perez

A novela, ambientada no Tocantins, contará a história de Clara, personagem de Bianca Bin, que vive ao lado do avô Josafá, vivido por Lima Duarte, no Jalapão. Lá, ela conhece Gael (Sérgio Guizé), herdeiro de uma família rica de Palmas. A atração entre os dois é imediata e Clara logo se entrega a essa paixão, que acaba lhe gerando diversos problemas. A grandiosidade dos nomes do elenco chama atenção. Fernanda Montenegro, Marieta Severo, Gloria Pires, Grazi Massafera, Rafael Cardoso e outros completam a história. "Eu me sinto linsojeado quando grandes atrizes aceitam fazer uma novela minha. Como não ficaria feliz por contar com Gloria Pires e Fernanda Montenegro em um elenco meu? São grandiosas", elogiou.

Na trama, assuntos como: nanismo, racismo, homofobia, assédio moral, abuso sexual, frigidez, impotência e prostituição serão retratados. “Eu me inspirei nas pessoas mesmo. O Brasil é um pais tremendamente racista e finge que não é. E por causa disto, achei que era hora de falar no assunto. O nosso país tem racismo. É crime. A pessoa pode ser presa e continua praticando", disse.