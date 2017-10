José Loreto fala sobre gravidez de Débora Nascimento: "Veio na hora certa"

Tamanho do Texto: +A -A

Nas últimas semanas, José Loreto e Débora Nascimento escolheram as redes sociais para anunciar aos fãs que estão esperando uma menininha. "O que a gente queria era saúde, independente de ser menino ou menina. Mas aí veio menina e eu arrumo várias desculpas para dizer que eu queria menina", disse o ator, em entrevista à revista "Caras". "Estava nos planos sim, mas ao mesmo tempo, não. É difícil saber qual é a hora certa. Sempre falamos deixa para o próximo ano, deixa para o próximo ano. Os trabalhos iam aparecendo e adiávamos. Mas acho que veio na hora certa, estamos felizes demais", comemorou.

Débora Nascimento mostra barriguinha de gravidez

A atriz, que recentemente perdeu seis quilos por conta do papel no longa "Pacified", sofreu com uma dieta radical, mas, agora, deixou as privações alimentares de lado."A gravidez não vai alterar as gravações do filme, pois já estão em sua reta final. A previsão de nascimento é para abril", disse uma representante de Débora. "Todo o processo de preparação física para o filme foi acompanhado por profissionais, de forma que não prejudicasse a saúde da Débora. No entanto, a partir da confirmação da gravidez, a dieta rigorosa para perda de peso foi interrompida em favor da garantia do desenvolvimento saudável do bebê", assegurou a assessora.