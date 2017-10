Jonathan Azevedo, o Sabiá, assume namoro com Lellêzinha, do "Dream Team do Passinho"

Tamanho do Texto: +A -A

Jonathan Azevedo, sucesso na pele do traficante Sabiá em "A força do querer", aproveitou o final da trama para assumir publicamente um relacionamento. Ele está namorando Lellêzinha, a musa da banda "Dream Team do Passinho", e chegou acompanhado da amada para a exibição do último capítulo da história de Glória Perez. "Minha namorada", anunciou ao Gshow, antes de entrar para assistir o desfecho de seu personagem. "Queria muito um final de mudança, porque é disso que o Brasil está precisando. Acho que seria esse processo, de ele conseguir virar um trabalhador, ou um pastor, ele pode ser o que quiser. Então, se eu fosse a Glória, eu teria a glória de levar esse país para um lugar melhor. Que ele consiga se transformar e transitar para um lugar melhor", torceu.