Grazi Massafera pensou em desistir de ser atriz: "Não amava"

Por pouco, Grazi Massafera não abandona a carreira nas telinhas. "Pensei em desistir de ser atriz. Não amava o que eu fazia, eu estava fazendo por necessidade, então, era mais sofrido ainda. Eu tenho muita responsabilidade em tudo que eu assumo, não ia ser diferente com a profissão", explicou. Foi a filha, Sofia, de cinco anos, que a fez mudar de ideia. "Porém, venho encontrando prazer em fazer a partir do momento em que tive aquele clique como atriz. E eu te digo que foi quando eu virei mãe. Isso foi fundamental para eu entender melhor a vida. Gerando uma vida eu entendi melhor a vida. Eu deixo de fazer qualquer outra coisa para estar com ela", contou Grazi, que revelou, em recente entrevista à revista "Avianca", que planeja novos filhos. "Tenho vontade de ser mãe de novo e me consolidar na carreira. Cheguei a um momento delicado onde minhas escolhas são determinantes", analisou ela, que, atualmente, namora o empresário Patrick Bullus.

Grazi lança "O outro lado do paraíso"

Prestes a viver Lívia em "O outro lado do paraíso", de Walcyr Carrasco, ela adiantou um pouco sobre a personagem. "Ela tem sérios problemas psicológicos de criação, um pai que morreu, um irmão agressivo... Todo mundo ali tem a agressão no jeito de lidar com a vida e com as coisas. É uma mocinha que não deu certo, apesar de tentar ter boas atitudes", contou.