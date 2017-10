Bruna Marquezine rebate críticas por look polêmico: "Não me visto para agradar os outros"

Tamanho do Texto: +A -A

Bruna Marquezine causou no casamento da amiga Marina Ruy Barbosa com o piloto Xande Negrão. Além do possível revival com o ex-namorado Neymar, a atriz chamou atenção por conta do look escolhido. O vestido Dior combinado com uma jaqueta de couro e um óculos de sol foi alvo de diversas críticas na internet. Bruna, porém, garante não ter ficado incomodada. "Eu nem ligo para essas repercussões, não acompanho nada, de coração. Eu não me visto pra agradar as pessoas. A gente tem que se vestir para se sentir bem. Por que não posso experimentar coisas novas? Por que não posso vestir o que eu quero? Por que eu tenho que vestir o que vai agradar a maioria?", disse, em entrevista à revista "Caras".

Bruna Marquezine e o look polêmico

Bruna contou, ainda, que está em um momento de entender melhor seu estilo e não tem medo de ousar: “Se eu ligar pra opinião dos outros eu vou me limitar e me afastar de quem eu sou. Eu estou me descobrindo, descobrindo a mulher que eu sou e uma das formas de me descobrir é a através da moda".