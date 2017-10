Selena Gomez volta a seguir Demi Lovato e se declara: "Te amo"

Tamanho do Texto: +A -A

Fãs de Selena Gomez e Demi Lovato estão em festa nessa quarta-feira, 18. É que a namorada de The Weeknd voltou a seguir a amiga nas redes sociais. As duas, que iniciaram as as carreiras juntas no programa “Barney e Seus Amigos”, da Disney, era melhores amigas de infância e a relação se manteve forte até 2011, quando se afastaram. Em 2014, elas saíram algumas vezes e foi em setembro de 2015 os fãs as viram juntas pela última vez, quando Demi postou uma selfie delas em seu Instagram. Depois, chegaram até mesmo a pararem de se seguir nas redes sociais, mas parece que esses tempos ficaram para trás.

Emocionada, Selena comentou uma publicação em que Demi mostra um teaser de seu documentário, "Simply Complicated", que fala sobre sua vida e o processo de gravação do álbum "Tell me you love me". "Demi, isso foi tão lindo. Estou muito feliz por você. Você continua sempre corajosa e verdadeira. Eu queria que mais pessoas fossem como você. Te amo", escreveu Selena. No documentário, Lovato revela sua luta contra o vício em cocaína e contra doenças mentais, como a bipolaridade, a depressão e distúrbios alimentares.

Demi e Selena são melhores amigas de infância

A aproximação, no entanto, não é de hoje: em julho desse ano, Demi mandou uma mensagem para Selena elogiando sua música nova. “Amando a sua música nova 'Fetish'. Nós andamos um bom caminho desde os nossos dias de Barney”, escreveu, por meio de seu Twitter.