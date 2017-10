Polícia Militar do Rio de Janeiro elogia "A força do querer"

Tamanho do Texto: +A -A

A homenagem prestada aos policiais mortos durante o trabalho emocionou os espectadores de "A força do querer" na última sexta-feira, 13. Na cena, a policial Jeiza - personagem de Paolla Oliveira - vê um colega ser assaltado à paisana e, então, assassinado pelos assaltantes, que percebem se tratar de um PM. "“Ele só morreu porque era policial”, lamentou Jeiza para o namorado, o Secretário de Segurança do Rio na trama, Caio, vivido por Rodrigo Lombardi.

No sábado, 14, no início da cena de enterro de Gerson (Well Aguiar), Gloria Perez incluiu a legenda: "Homenagem aos 108 policiais que, neste ano de 2017, saíram do seio de suas famílias para combater a criminalidade e jamais retornaram”. Na internet, a autora explicou: "O número se refere aos policiais mortos no Rio até 14 de outubro, data do capítulo de sábado". Well Aguiar também foi especialmente escalado: ele teve um irmão, PM na vida real, assassinado.

A sequência despertou atenção a violência contra os profissionais dessa área e foi elogiada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ). "Obrigado de coração, Gloria Perez. Parabéns pelo excelente trabalho na novela 'A força do querer'. Grande abraço da @PMERJ”, escreveu o perfil oficial da corporação, citando o hino: “Agradecemos por tudo! ‘Ser policial é, sobretudo, / uma razão de ser / É enfrentar a morte / mostrar-se um forte /no que acontecer'".

Glória, então, explicou: "Jeiza e Caio são personagens construídos para homenagear nossos policiais em 'A força do querer'".