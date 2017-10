Luan Santana revela planos de casamento com Jade Magalhães: "Mulher que escolhi"

Tamanho do Texto: +A -A

Por onde Luan Santana passa, milhares de fãs apaixonadas vão atrás... mas uma, em especial, conseguiu conquistar o coração do sertanejo. Trata-se de Jade Magalhães, sua namorada desde 2012 e por quem ele se apaixonou durante um show. "A Jade me conquistou quando me olhou do público. Eu estava no palco e meus olhos encontraram os dela", revelou, em entrevista para Tatá Werneck durante o programa "Lady Night", que foi ao ar nessa terça-feira, 17. "Eu penso em casar, pode parecer retrógrado, mas acho que todo ser humano nasceu pra formar uma família", afirmou ele, que já sabe como gostaria da cerimônia. "Castelo é massa. Bem baratinho também. Casamento num castelo tem uma magia envolvida, assim, que é incrível. E eu acho que o castelo tem uma magia, um clima muito gostoso", disse.

Luan Santana e Jade Magalhães

A eleita, aliás, é com quem Luan planeja formar sua família. "Penso em ter filhos, mas tudo no seu tempo e como manda a tradição. São sei se antes dos 30, mas 30 é uma boa idade. Confio plenamente que sim. Vejo essa maternidade na Jade. Sinto que é a mulher que escolhi", elogiou ele, que revelou também o lugar mais inusitado onde já fez amor. "Agora a gente foi para o Kenoa Resort, em Barra de São Miguel, em Alagoas. É um hotel lindo, bem pequeno, mas a gente ficou em um quarto muito gostoso e a praia privada, foi massa", contou.