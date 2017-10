Fernanda Montenegro aponta: "Os mais jovens vêm pra essa carreira ser famosos"

Tamanho do Texto: +A -A

Fernanda Montenegro chega aos 88 anos mais ativa do que nunca. Prestes a entrar no ar em "O outro lado do paraíso", mais uma novela em sua longa carreira, a atriz contou que não pensa em aposentadoria. "A gente até pode achar que não aguenta, mas vai fazer o que? Não tenho perfil para cadeira de balanço. Essa vida de artista é tão intensa que a gente vicia no estresse. Faz parte. Todo dia o ator tem que mostrar sua criação, sua criatividade", disse, em entrevista ao "Glamurama". "Nunca pensei em chegar a essa idade. Quando eu era jovem, 88 parecia ser igual a ter mil anos de vida”.

Com uma carreira brilhante, será que a papisa do teatro dá conselhos aos mais novos? "Se me pedem, dou. Mas não fico em cima das pessoas ensinando a viver. Deus me livre. Cada um tem seu caminho. Se houver uma conversa… Mas sou incapaz de ficar: ‘olha, não vá fazer isso, ou você saber o que vai acontecer…’ Deixa a pessoa viver a experiência que quer", falou ela, que, ao contracenar com os mais jovens, tem paciência. "Se uma atriz jovem contracenando comigo precisar, eu espero pingarem a lágrima para gravar. Tenho que entender", afirmou.

Fernanda Montenegro

"Os mais jovens vêm pra essa carreira pra brilhar. Mas quando comecei não tinha TV dessa forma. Hoje querem ser famosos. Antigamente, quando eu ia dar palestra pra jovem, falava mais de teatro que de TV. Hoje em dia não. Hoje eu digo: se quer ser ator de TV, não perca tempo no teatro. O teatro é lento, vai exigir anos de entrega. TV, não. TV é eletrônica. Se você não acertar, repete", explicou.

E, aos 88 anos, qual o segredo de uma beleza que ainda impressiona? "Minha vaidade é cuidar da minha saúde sem me privar das coisas que quero comer. Mas já comi mais do que como hoje. A vida inteira jantei muito porque a gente fazia teatro e saía depois de três atos – peças enormes – morrendo de fome. Mas a idade te põe à prova. Fora isso, tomo de um a dois banhos por dia, vou ao dentista e boto um creminho na pele. Mas não faço plástica”, garantiu ela, que explicou: "Uma coisa bonita no ator de teatro – televisão é outra zona – é que você vai envelhecendo e tendo papeis para sua idade. O problema da TV é que o ator, quanto mais se opera, mais fica deslocado do seu tempo de vida. Chega uma hora que não tem papel: não é jovem pra fazer personagem jovem, nem é meia-idade porque tirou todas as possíveis rugas e papos que poderia ter. E também nunca vai ter idade de chegar ao extremo número de anos… Não tem cara para idade nenhuma. A pessoa vai ficando indefinida”.