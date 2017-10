Antonio Calloni viverá o ex-médico Roger Abdelmassih na TV: "Psicopata sexual"

Tamanho do Texto: +A -A

Antonio Calloni tem se preparado para viver mais um papel polêmico: ele será Roger Abdelmassih na série "Assédio", de Maria Camargo. A trama é baseada na vida do ex-médico condenado a mais de 200 anos de prisão pelo estupro de 56 pacientes. "Estou superentusiasmado para começar as gravações, já estou estudando o personagem há um tempo e está sendo um prazer, é sempre muito estimulante. Acho que ele vai além do vilão, tem várias análises a respeito dele e uma delas é que ele é um psicopata sexual. Então psicopata sexual vai além da vilania, extrapola. E, ao mesmo tempo, ele é extremamente carinhoso com a mulher, com os filhos, e extremamente religioso, então é uma figura fascinante nesse sentido", explicou. "Estou vendo muitos depoimentos deles, a maneira de falar, como ele se relaciona com as pessoas. Acompanhei toda história pela imprensa também", disse.

O ex-médico Roger Abdelmassih e Antônio Calloni

A série também contará com Paolla Oliveira, a Jeiza de "A força do querer". Ela será Carolina, par do protagonista. "Nunca tive o prazer de trabalhar com a Paolla e é sempre bacana conhecer gente nova. É óbvio que já conheço a Paolla de outras reuniões, mas a gente nunca contracenou. Não estou ansioso por esse encontro em específico, mas quero ter um encontro prazeroso com o elenco em geral", disse ele, que não tem medo da rejeição nas ruas. "As pessoas já entenderam que eu sou um cara bacana. Depois de um tempo de carreira, é bacana ver que as pessoas já viram eu fazer tanto tipo de papel que não corro tanto esse perigo. É claro que tem uma animosidade, mas é uma coisa muito normal, normalmente as pessoas vem falar comigo para parabenizar sobre os trabalhos e isso me deixa muito feliz", comemorou.