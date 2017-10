Paolla Oliveira fala de amor: "É saudável fazer pequenas loucuras"

Tamanho do Texto: +A -A

No ar como Jeiza em "A força do querer", Paolla Oliveira tem suas cenas comandadas por ninguém menos do que seu namorado, o diretor Rogério Gomes. Será que a novela também é assunto em casa? "Se a gente não se respeitasse no trabalho e não se admirasse enquanto profissionais, não conseguiria levar nada adiante. Então é assim que a gente se trata, cada um com seu profissionalismo e seu mérito dentro do que faz. A gente se dá bem no trabalho e também conversa sobre isso em casa. Tem gente que diz que não fala nada, mas não tem como, porque quando se tem prazer no que faz é natural gostar de falar sobre o assunto. Eu tenho total segurança para fazer o que eu faço, já adquiri isso, e lido assim com todos os profissionais que estão a minha volta também. Cada um dentro de sua função. Não me sinto diferente sendo com ele ou não", disse.

Paolla Oliveira e o namorado, Rogério Gomes

A atriz, aliás, é assumidamente romântica. "É saudável você perder a cabeça às vezes, fazer pequenas loucuras. É bom estar apaixonada, fazer coisas que vêm do coração, já que andamos tão perdidos de emoção, rígidos, sem tempo de parar e viver", analisou ela, que foi além: "Só não vale a pena quando você perde o respeito, a autoestima, o que tem de melhor. Acredito que temos que lutar enquanto estamos inteiros, seja por amor ou qualquer outra coisa", explicou.

Dona de curvas impressionantes, Paolla revelou que já sofreu para manter a forma. "Hoje estou em paz com meu corpo, mas não com menos esforço. Se eu não tivesse tido problemas no passado, talvez não tivesse me encontrado. Eu fui aprendendo a me conhecer e a gostar de algumas coisas que não tem como mudar", disse ela, que tem seus rituais: "Faço luta, treino com personal, corro uns 40 minutos na rua, ando de bicicleta. Vai do jeito que dá. Fazer exercício não é mais uma opção. Já fiz milhões de dietas, mas agora vejo com menos dificuldade o que eu tenho que tirar do meu dia a dia. Encontrei o equilíbrio. Lá atrás, vinha o resultado, mas eu sofria muito mais. Hoje sofro menos, malho bastante e me privo de algumas coisas, mas não de tudo, até porque ninguém quer uma pessoa magra e triste do lado, né?".