Jojo Todynho, estrela do clipe de Anitta, entra em "A força do querer"

Karina Kuperman

Jordana Gleise de Jesus Menezes, a Jojo Todynho, já tinha quase 100 mil seguidores nas redes sociais quando foi convidada por Anitta para participar de um dos seus clipes, o "Vai malandra". De lá para cá, a funkeira viu o número subir para quase 500 mil admiradores. E não à toa. Divertida, Jojo costuma gravar diversos vídeos que mostram sua personalidade forte e a veia cômica. O sucesso é tanto que Jojo fará uma participação nos últimos capítulos de "A força do querer". A cena, gravada nessa segunda, 16, na favela Tavares Bastos, no Catete, mostra a funkeira de Bangu, Zona Oeste do Rio, como a ex-mulher de Sabiá (Jonathan Azevedo). Na sequência, a personagem vai cobrar a pensão do filho que tem com o traficante.

Jojo posa com Jonathan Azevedo e Marcos Junqueira, intérpretes de Sabiá e Kikito

Vale lembrar que ela já diverte o público comentando a trama de Gloria Perez em suas redes sociais. O sucesso começou quando ela foi vítima de um bullying virtual. "Meu gringo me deu uma peruca platinada, fui a uma festa e postei uma foto. Uma mulher que nem conheço printou e jogou num grupo de cirurgia plástica querendo saber se meu peito era silicone ou natural. Só que minha tia estava no grupo", explicou ela, que tratou logo de gravar um vídeo sem sutiã explicando o motivo da discórdia. "Meus peitos não têm estria, são empinados e naturais", garantiu. Atualmente, a dona do par de seios fartos tamanho 58 tem milhares de visualizações e uma autoestima inabalável. “Se as pessoas virem os bofes que eu pego, elas infartam”.