Faustão veta envolvimento em "Dança" e Nicolas Prattes explica beijo em bailarina

Tamanho do Texto: +A -A

O "Domingão do Faustão" esquentou após o beijo que o ator Nicolas Prattes e a bailarina Mayara Araújo protagonizaram após a coreografia country no quadro "Dança dos famosos". A cena, que agitou os telespectadores e fãs, no entanto, não teria agradado Fausto Silva que, logo após o programa, convocou uma reunião e proibiu o contato íntimo entre bailarinas e artistas nas próximas apresentações. De acordo com o colunista Leo Dias, Fausto acredita que as cenas mancham a imagem da atração, feita para a família brasileira - incluindo crianças. O apresentador também teria pedido para que as bailarinas evitassem envolvimentos amorosos com os participantes, mas a TV Globo garantiu que essa exigência não procede.

O beijo de Nicolas e Mayara

Nicolas Prattes também se pronunciou a respeito do momento. "A 'Dança' nos permite uma liberdade de expressão e criação. Como em uma novela o beijo que colocamos na coreografia, foi para contextualizar tudo o que estávamos expressando na dança", explicou ele, ressaltando que o beijo foi planejado. "Ficamos a semana toda pensando nisso, mas deixamos em aberto. Se a gente sentir que tem que rolar, vai rolar. Quando terminou, a plateia gritando e o som.. Aí...", contou.