Morando com Rafael Vitti, Tatá Werneck faz planos de engravidar

Tamanho do Texto: +A -A

Onze anos mais velha do que o namorado, Tatá Werneck revelou que a idade foi, sim, um obstáculo na relação com Rafael Vitti. "No começo tinha medo de que ele perdesse a juventude comigo e terminei várias vezes. Numa dessas, ele tirou a camisa e perguntou: 'Tem certeza?'. Me ganhou na hora", disse, em uma entrevista à Veja Rio, divulgada na última sexta, 13.

Tatá e Vitti

Juntos desde o início do ano, os pombinhos já superaram a questão e, agora, dividem o mesmo teto. Os dois moram com quatro cães em uma casa no Itanhangá, zona oeste do Rio. Aos 34 anos, Tatá entregou, inclusive, que tem planos de engravidar do galã, a quem chama de príncipe e golfinho. "Ele é jovem, então tem muito colágeno", brincou.

A frente da segunda temporada do "Lady Night", no Multishow, a humorista reafirmou a escolha de não malhar e garantiu que nunca teve dificuldade para namorar. “Sempre namorei os homens que eu quis. Com jeito e senso de humor, você consegue às vezes mais do que se estivesse com o corpo de academia”, entregou.

Ao falar sobre seu novo papel da novela "Deus Salve o Rei", da Rede Globo, ela diz que não se importa em interpretar a princesa mais feia do reino. “Tenho autoestima ótima".