Funkeiro Jonathan Costa é agredido por seguranças em show: "Vieram pra matar"

Tamanho do Texto: +A -A

Acabou em confusão um show que Jonathan Costa faria em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, na 9ª edição dos Jogos Universitários de Nova Friburgo. De acordo com a assessoria do funkeiro, na madrugada de quinta para sexta, 13, a organização do evento pediu que Jonathan fizesse o show com o som mais baixo do que o de costume, por conta do alvará que permita som alto e só valia até 2h da manhã. Só que, durante a apresentação, o som foi ficando cada vez mais baixo e, após 20 minutos, o cantor paralizou o show, que teria duração de uma hora.

Jonathan Costa

Em sua página nas redes sociais, Jonathan explicou a história. "Assim que chegamos ao evento de ontem, os contratantes pediram para que eu tocasse num volume um pouco mais baixo, quase som ambiente – só depois eu fiquei sabendo que era porque o alvará do evento só valia até as 2h da manhã. Eram três mil pessoas cantando comigo, que foram ali para me ver. E eu tive que parar o som porque não alcançava todo mundo e, com o passar da apresentação, eles iam abaixando cada vez mais. Foi quando eu avisei ao público que iria parar, mas ficaria ali com eles até o final do horário da apresentação, em respeito a eles. Eu sugeri que, já que não teve apresentação, que eles poderiam reivindicar o valor pago no ingresso. Foi quando os seguranças vieram com muita violência para cima de mim e da minha equipe. Quase me mataram! O público começou a gritar: 'Não à agressão', a jogar gelo nos homens que me agrediam, e minha equipe e alguns até subiram no palco para tentar me defender. Foi uma covardia! Só parou porque um policial militar chegou a tempo, me reconheceu e deu a ordem para me soltarem. Se a Polícia Militar não estivesse presente para efetuar o mandato do alvará de som, poderia ter acontecido coisa pior”, contou ele, ao publicar imagens em que aparece sendo agredido e expulso do palco.

"Não consigo acreditar no tamanho da discriminação e violência que eu passei ontem à noite em Friburgo. Fui agredido em cima do palco, fazendo o meu trabalho!", desabafou. "Os seguranças vieram com muita violência para cima de mim e da minha equipe, vieram pra matar. Um pai de dois filhos, que sai para trabalhar, e não sabe se volta pra casa", lamentou.

Ainda segundo a assessoria de imprensa de Jonathan, a confusão aconteceu por volta das 3h da manhã e o funkeiro registrou queixa de agressão na 151ª DP, em Nova Friburgo. De acordo com o representante do artista, os seguranças teriam pedido desculpas a Jonathan pelo ocorrido. A assessoria de imprensa da Polícia Civil confirmou o boletim de ocorrência. "A 151ª DP (Nova Friburgo) vai instaurar procedimento policial para apurar a conduta dos seguranças".

A vereadora Verônica Costa, mãe de Jonathan, também se pronunciou: "Indignação. Isso que resume meu sentimento como mãe. Está na hora de darmos um basta nessa covardia. Poderia está aqui lamentando a morte do meu filho, mas, graças a Deus, ele está bem. E quantas mães perdem seus filhos por marginais e covardes? Eles iriam matar meu filho. Por isso venho declarar a vocês que não vou atrás da justiça pelo filho mas pelo filhos de vocês também. Acionei meu advogado Gustavo Texeira para que esses marginais fiquem atrás das grades por muito tempo. Já pararam pra pensar em quantas pessoas eles bateram ou até mesmo mataram por pura covardia?! Isso não pode ficar assim. Infelizmente não estamos seguros. Tenho certeza que minhas orações não são em vão, meu filho teve livramento de Deus. Denuncie. Justiça existe", disse.