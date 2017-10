Designer do ano. Alexandre Birman ganha prêmio por trabalho à frente do grupo Arezzo

Tamanho do Texto: +A -A

Um dos nomes mais respeitados pelo setor calçadista brasileiro, Alexandre Birman foi homenageado pela FFANY. A associação americana, que se dedica a destacar os trabalhos do universo dos caçados, exaltou o trabalho do CEO do grupo Arezzo por sua liderança e comprometimento à indústria do setor. Premiado o Designer do Ano pela associação, Alexandre Birman sobe mais um degrau em sua já estrelada carreira internacional.

Alexandre Birman e sua Johanna Stein Birman

O designer, que assina as coleções de três das cinco grifes do grupo Arezzo, vem consolidando sua representação internacional a cada ano. Desta vez, Birman foi considerado o Designer do Ano pela FFNAY. No ano passado, por exemplo, o executivo ganhou o título de “Brand of the Year” pelo trabalho à frente da Schutz na cerimônia do Footwear News Annual Achievement Awards, considerado o Oscar do setor calçadista.

No evento internacional, que ocorreu em Nova York, Birman ainda expôs alguns modelos de suas grife que estavam disponíveis para venda. Mais do que justificar o reconhecimento que recebera no palco, nesta ação, o CEO do grupo Arezzo contribuiu com o objetivo da FFANY, que é arrecadar valores notáveis em doações para apoiar pesquisas para a cura e o tratamento do câncer de mama.