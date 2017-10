Tatá Werneck nega briga com Dani Calabresa: "Maior mentira"

Tamanho do Texto: +A -A

Acostumada a esclarecer boatos sobre sua vida pessoal, Tatá Werneck se irritou com uma notícia recente que dizia que ela teria desistido de fazer uma campanha publicitária por ter que dividir os holofotes com Dani Calabresa. “Juro pela saúde da minha mãe que nunca houve nada parecido. Essa é a maior mentira da minha vida, não sei de onde saiu e não tem o menor fundamento. Para começar, nunca fui convidada para fazer nenhuma campanha com a Dani”, garantiu, em entrevista à revista "Época". “Dani é incrível, sou fã. Nem me dei ao trabalho de ligar para ela, porque ela sabe que isso é uma mentira”.

“O que fico chocada é que, às vezes, distorcem um fato, foi assim e publicam que foi assado. Mas, nesse caso, isso não existiu. É total invenção. Não sei como alguém que publica uma inverdade dessas coloca a cabeça no travesseiro e dorme”, afirmou ela, que lembra de já ter passado por outras situações parecidas. "Já publicaram que eu exigi seguranças para ir ao Projac, que eu rasgava o figurino da novela que fazia, coisas absurdas. E o grande problema é que, hoje, quando uma mentira é repostada muitas vezes, ela acaba virando uma meia verdade. Ou até uma verdade absoluta”, lamentou.