Policial na ficção, Paolla Oliveira revela preocupação com pai e irmão profissionais da área

Quem vê Paolla Oliveira íntima do universo policial em "A força do querer" nem imagina que a atriz teve referências próximas para construir sua Jeiza. É que seu pai e seu irmão tem a mesma profissão da personagem e Paolla confessa: interpretá-la não mudou sua percepção em relação aos policiais. "Em qualquer área existem bons e maus profissionais. Isso não é uma característica só da polícia. Eu acredito nessa classe que Jeiza representa. Esses são os policiais que a gente quer ver na vida real. Os corruptos são bandidos, é fácil separar. Tem policiais me parando nas ruas para falar que eu estou fazendo um trabalho legal, que eu estou agindo e falando como eles, que estão sendo bem representados. Batem até continência", contou ela, que garante ter sentido na pele a angústia que familiares de soldados enfrentam com a rotina violenta do país. "Foi sempre assim. Era uma realidade, como é agora com o meu irmão, que também é policial".

A atriz contou que sempre tomou cuidados para tentar se proteger da violência no país. "Uma vez foram me assaltar em São Paulo, e eu andei com o carro. Foi uma reação bem maluca. É pesado. Como personagem, acaba sendo interessante, mas, se pensar que isso é uma realidade, é doloroso", analisou ela, que, com a preparação, aprendeu diversas técnicas de defesa pessoal. "Prefiro como esporte. Adorei e quero continuar praticando o jiu-jítsu, porque é outro tipo de força, a gente usa mais a mente, traz uma concentração que me agrada".