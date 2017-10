Em meio a polêmicas de plágio, Aguinaldo Silva desiste de "O sétimo guardião"

Tamanho do Texto: +A -A

Aguinaldo Silva está escrevendo um novo enredo para o horário das 21h. O autor, que estrearia "O sétimo guardião" no segundo semestre do ano que vem, foi acusado por um ex-aluno, que entrou na justiça para ser reconhecido como um dos autores do folhetim e, na última quarta-feira, 11, comunicou à direção da Globo que perdeu o interesse na trama e, portanto, apresentará uma novela história até dezembro.

Vale lembrar que "O sétimo guardião" estava prevista para, inicialmente, estrear em março do ano que vem, mas, diante da polêmica, foi adiada e perdeu o lugar na fila para "De Volta Para Casa", de João Emanuel Carneiro, que entrará no lugar de "O Outro Lado do Paraíso", a próxima do horário.

Aguinaldo Silva

De acordo com o aluno que processa Aguinaldo, a sinopse foi elaborada coletivamente pelos 26 participantes de uma master class ministrada pelo novelista no final de 2015.Em junho, antes de ser adiada, a novela correu risco de ser cancelada, porque a Globo exigiu de Aguinaldo Silva documentos que assegurassem sua autoria da obra. Na época, o autor apresentou um contrato firmado com os participantes da master class em que eles concordavam com a "cessão de direitos gratuita, total, irrevogável, irretratável e exclusivamente" à Casa Aguinaldo Silva de Artes.

Em entrevista ao TV História, Aguinaldo chegou a comentar o assunto e adiantou um pouco da nova trama. "Ser acusado de plágio por causa de uma obra que tem meu DNA de A a Z realmente me doeu muito… Mas também me desafiou. A História dos Lobos [título provisório] será minha penúltima novela. A última, conforme prometi, será O Sétimo Guardião, depois que as pessoas responderem na justiça pelas acusações infundadas que me fizeram", disse.

Já nas redes sociais, ele confirmou que está produzindo uma nova sinopse. "Quem viver me verá", cutucou. Entre os nomes que já estavam reservados para o elenco estão Marina Ruy Barbosa, Lilia Cabral, Milhem Cortaz, Carmo Dalla Vecchia, Betty Faria e outros. “Um recado aos meus atores queridos: nesta minha nova trama das 21h todos os que eu reservei serão mantidos”, afirmou.