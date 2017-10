Carla Diaz conta que assédio aumentou com Carine: "Nunca recebi tanta mensagem de homem"

Tamanho do Texto: +A -A

Carla Diaz tem irritado Bibi, vivida por Juliana Paes, na ficção. Sua Carine é abusada e não foge de um confronto com a "perigosa" em "A força do querer". Nos bastidores, porém, a relação é de pura admiração. "Do núcleo, eu já tinha trabalhado com a Juliana Paes. Só que a gente nunca se cruzou muito nessas novelas, só a conhecia de bastidores. Eu até postei uma foto antiga com ela esses dias. Essa esta sendo a oportunidade de ficar cara a cara com ela. Ainda mais sendo rival da Juliana. Nunca pensei que isso poderia acontecer", contou, em entrevista à revista "Quem".

Carla Diaz como Carine

E ela só tem motivos para comemorar. "Eu entrei para fazer uma participação na novela e eu não sabia quanto tempo duraria. Mas a personagem foi crescendo, a parceria com a Juliana Paes e o Emílio Dantas deu tão certo, assim como a aceitação do público, que ela acabou ficando até o fim da trama. Estou muito feliz. Não tem como eu dizer em palavras o tamanho dessa felicidade. A Carine me surpreendeu muito e me surpreende a cada capítulo que eu gravo", disse Carla, que não defende a personagem. "Ela vai atrás do que ela quer com unhas e dentes. Mas eu não tenho como defendê-la em uma situação como essa. Coitada da Bibi. Ela faz tanta provocação com a mulher. Eu jamais faria isso com alguém. Essa personagem tem uma veia de vilã. E as pessoas nunca me viram fazendo isso. Eu achei que ia ser odiada e, para minha surpresa, as pessoas estão adorando, ficando até com pena da Carine", revelou.

O figurino ousado e as atitudes de Carine abriram espaço para um novo tipo de assédio. "Nunca recebi tanta mensagem de homem Teve uma vez que eu viajei para São Paulo e eu percebi uns olhares para mim no avião. Quando cheguei à minha casa, fui ler os recados nas redes sociais e tinham cinco de homens que estavam naquele mesmo voo. Todos dizendo que 'adoraram me conhecer'", contou ela, que, antes da novela de Gloria Perez, estava desempregada. "Eu recebi uma ligação do nada. Estava há três meses sem trabalhar, tinha saído da Record, com aquela ansiedade querendo produzir, encarar um novo desafio. Eu pedi tanto a Deus uma portinha e ele me veio com esse portal. A produtora de elenco me ligou perguntando se eu queria fazer parte do elenco e é óbvio que eu disse sim. Comemorei muito o convite", lembrou.

Ela, que cresceu diante dos holofotes e da mídia, contou como lida com essa questão. "Essa coisa de ex-atriz mirim é muito criação de vocês jornalistas. Ninguém me vê mais como criança. Eu acho engraçado quando eu vejo as manchetes: ‘Carla Diaz cresceu’. Eu tenho 26 anos. Cresci faz um tempo já".