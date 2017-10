Vera Fischer é convidada para interpretar Hebe Camargo em série

Tamanho do Texto: +A -A

Vera Fischer foi convidada para interpretar a apresentadora Hebe Camargo em uma minissérie global. Trata-se da trama "Assédio", que contará a história de Roger Abdelmassih, o ex-médico condenado a 181 anos de prisão pelo estupro de dezenas de pacientes. Hebe era amiga de Roger antes de o escândalo estourar. Escrita por Maria Camargo e dirigida por Amora Mautner, a série, ainda sem previsão de estreia, conta com Antonio Calloni e Adriana Esteves nos papéis principais.

Vale lembrar que Vera está afastada das telinhas desde 2012, quando interpretou a vilã Irina em "Salve Jorge". Na época, a estrela chegou a fazer duras críticas à trama de Gloria Perez. "O personagem não tem cenas fortes, não dá para decolar. Quando vi o caminho em que as coisas estavam indo, pensei: 'Bom, deixa, é mais uma novela, acaba, o público esquece, e tal'. Se fosse em outra época, eu daria um chilique. Só espero que o próximo personagem que me apresentem seja um com alguma dignidade, porque estou cansada de fazer papelzinho que não é para mim e sim para uma pessoa que está começando na carreira", disse ela, afirmando que não era a única insatisfeita no elenco. "Uma novela de mais de 100 atores que não era boa", chegou a criticar ela, que tem contrato renovado com a emissora até 2020.