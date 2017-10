Renato Góes explica o motivo de ter saído da próxima novela das 19h

Tamanho do Texto: +A -A

A nova novela das sete, "Deus Salve O Rei", tem estreia prevista para o dia 9 de janeiro e terá uma narrativa que se passa na época medieval, escrita por Daniel Adjafre. A história conta com a presença de Bruna Marquezine atuando como sua primeira grande vilã e Marina Ruy Barbosa como a mocinha, sua rival. Além disso, Tatá Werneck, Johnny Massaro e outros também fazem parte da trama. As gravações já começaram, mas devido alguns problemas internos algumas cenas foram jogadas fora. Isto porque, no primeiro dia das filmagens, Renato Góes foi tirado do elenco por decisão da emissora. O ator havia sido escalado para o papel principal da trama dirigida por Fabrício Mamberti. “Saiu a notícia do que tinha acontecido e as pessoas começaram a falar sobre brigas com diretores e algo parecido. As coisas lá dentro foram claras para mim, estou na Globo há 11 anos e as mudanças sempre são positivas e em benefício do grupo. Vai ser assim que continuará ocorrendo”, garantiu o ator.

Renato confirmou que recebeu a decisão da emissora logo no primeiro dia de filmagens. Mesmo assim ele já havia gravado algumas cenas e se preparava para umas férias rápidas antes de focar unicamente na trama. “Cheguei a gravar algumas cenas, mas a notícia veio logo no primeiro dia. Estava saindo do set para mais umas férias. Me chamaram para falar sobre o assunto. Falaram que eu havia emendado três protagonistas e este seria o quarto, sendo assim, destacaram a importância de descansar e já conversamos sobre próximos projetos. Por isso acharam que seria melhor que eu saísse. É uma estratégia minha e da casa. Foram escolhas artísticas”, informou o ator. Rômulo Estrela assumiu o posto de protagonista ao lado de Marina Ruy Barbosa. Apesar de saber que foi uma estratégia da Globo, o ator lamentou ter se afastado do personagem: “Fiquei triste porque é fogo, né? Claro que sei que vai ser melhor para mim, estas escolhas nunca vão ser para prejudicar o ator. No entanto, eu já estava mergulhado no personagem, logo, sinto saudades”.