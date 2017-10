Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão são "barrados" por elefante em lua de mel

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de um casamento que parou Campinas no último sábado, 7, Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão embarcaram para uma lua de mel na África do Sul. Os dois estão hospedados no Sabi Sabi Earth Lodge, um dos mais luxuosos safáris do local, com direito a serviços personalizados e passeios para observação de animais como leões, leopardos, elefantes, rinocerontes, búfalos e muito mais em seus habitats naturais. Nessa quarta, 11, porém, a atriz compartilhou com os fãs um momento curioso da viagem.

Marina Ruy Barbosa na África

Chegando no quarto após o jantar, o casal se deparou com uma surpresa especial. Um elefante parou em frente a porta da suíte. "Ontem, saindo do jantar, a gente estava vindo para o quarto e tinha um elefante na nossa porta. A gente não conseguiu entrar. Tivemos que ficar esperando", divertiu-se a atriz.