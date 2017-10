Glória Maria diz que nunca ficou com mulheres: "Ainda tá em tempo"

Tamanho do Texto: +A -A

Glória Maria é discreta quando o assunto é sua vida pessoal, mas ela abriu uma brecha para seu amigo Matheus Mazzafera em uma entrevista no Youtube. Vale lembrar que foi para Matheus que a jornalista confessou ter ficado com o galã escocês Gerard Butler. "A gente teve uma história. Ele veio lançar o filme 300 com o Rodrigo Santoro aqui no Brasil, eu fui à festa de lançamento e a gente se conheceu. Parece que ele gostou bem de mim e saímos de lá juntos e ficamos um pouco juntos. Ele é um amor. Não vou negar porque eu sou livre, dona da minha vida, e ele também é, aquele gato. Não foi bom, não. Foi ótimo”.

Gloria Maria e Matheus Mazzafera

Agora, em um jogo, Glória fez novas revelações e chegou a confessar já ter fumado maconha. “Mas vamos deixar claro que fumei ganja naquela reportagem da Jamaica, então não posso dizer que nunca fumei pois seria uma hipócrita, todo mundo no Brasil viu que eu tava lá fumando ganja”, lembrou ela, que chegou a virar meme nas redes sociais por conta de sua reação após consumir o produto em uma matéria para o "Globo Repórter".

Aos 68 anos, Glória admitiu já ter mentido a idade, mas revelou nunca ter feito plásticas. "Nunca. Essa eu sou poderosa", disse, aos risos. Fora isso, contou que já tomou remédios para tentar emagrecer. O que falta? "Nunca me relacionei com uma mulher. Não sou santinha. Nunca rolou. Ainda tá em tempo".