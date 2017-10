Beyoncé lança clipe feminista: "Acabar com todas as formas de violência contra garotas"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

O Dia Internacional da Menina, criado em 2011, é comemorado no dia 11 de outubro. Foi justamente essa a data escolhida por Beyoncé para lançar o clipe "Freedom", em que manda um recado incisivo contra todas as formas de violência contra meninas de todo o mundo. No video, garotas de diferentes países dançam e interpretam a canção para reivindicarem seus direitos e mostrarem alguns dos assustadores obstáculos. "A cada cinco minutos, uma menina morre em decorrência da violência. Uma em cada quatro meninas se casa ainda criança. 71% das vítimas de tráfico humano são meninas. 63 milhões de meninas sofreram mutilação genital. 130 milhões de meninas estão fora da escola. Meninas têm o dobro de chance de contrair HIV", diz o clipe, que vai além e convida o mundo inteiro a se unir pela causa.

#FreedomForGirls da Beyoncé

""Em 2015, quando lideranças mundiais adotaram as Metas de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (as Metas Globais), elas assumiram o compromisso de empoderar todas as meninas. Se trabalharmos juntos, conseguiremos atingir metas globais em 2030. Acabar com todas as formas de violência contra as garotas. Colocá-las na escola. Acabar com a AIDS endêmica. Acabar com casamento infantil. Meninas do mundo estão lutando pela liberdade todos os dias. Junte-se a elas para que todas as meninas do mundo possam crescer de forma saudável e segura e realizar seus sonhos". O clipe é uma parceria de Beyoncé com a organização The Global Goals.