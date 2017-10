"Não beijo no primeiro encontro", diz Paula Fernandes

Tamanho do Texto: +A -A

Paula Fernandes abriu o jogo sobre assuntos de sua vida pessoal em uma entrevista com a youtuber Fernanda Catania, a "Foquinha". Perguntada se já havia transado em um primeiro encontro, a sertaneja garantiu que não. "Nunca! Sou caxias, estou te falando. Tem gente que não acha isso bom, mas a gente tem que fazer o que acha que é bom para você, está te fazendo bem. Eu nem beijo", revelou ela, que também não tem o costume de trocar fotos sensuais - as chamadas "nudes". "Nunca mandei, não tenho coragem não. Imagina, os dias de hoje...", disse.

Paula Fernandes em entrevista para o Youtube

A cantora, que há pouco lançou o single "Traídor", revelou que já foi traída no passado. "É uma marca tão profunda que só o tempo, amor de família, sabedoria para encarar e ver que o problema não é você", analisou. Em outro momento, Paula se divertiu ao comentar os boatos que já leu sobre si mesma. "Tem alguns, que eu tinha arrancado costela... Teve gente que chegou para mim pedindo o nome do médico que tinha operado a minha costela. Que eu já namorei de fachada e a história do Bocelli, que eu tinha errado de emoção, quando a gente tinha acordado que era daquele jeito", explicou.

Paula contou, ainda, que sequer tomou um "porre". "Tenho testemunhas e estou me programando para ver se vai acontecer um dia para saber como é que é. Dizem que é péssimo, não sei". Além disso, ela garantiu que não se submeteu a tratamentos estéticos. "Nunca fiz nem botox".