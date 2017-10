Próxima trama das 21h, "O outro lado do paraíso" abordará diversas questões sociais

Tamanho do Texto: +A -A

Ambição e vingança serão os dois sentimentos que dão o norte ao enredo da nova novela das 9, que tem a dura tarefa de substituir o sucesso A Força do Querer, de Gloria Perez. Em O Outro Lado do Paraíso, o público irá acompanhar de perto o casamento de um casal de apaixonados que foi intensamente criticado pela mãe. A celebração só se tornou possível devido a interesses financeiros que a mais velha enxergava como fruto daquela união. A mocinha Clara, vivida por Bianca Bin, sofrerá com os maus tratos do marido, ficará grávida e, ainda, será obrigada a se isolar em uma ilha por dez anos. No final de sua odisséia, a protagonista planeja se vingar de todos aqueles que lhe fizeram mal. Violência contra a mulher, racismo, nanismo e a homofobia são os temas abraçados pelo autor Walcyr Carrasco na criação deste novo folhetim do horário nobre da Rede Globo. Além de Bianca, o elenco conta com Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Marieta Severo, Sergio Guizé, Grazi Massafera e muitos outros grandes atores nacionais. Com estreia prevista para dia 23 de outubro, a trama começará com dezoito capítulos prontos e trinta e oito escritos.

Protagonistas de "O outro lado do paraíso"

“Queremos continuar segurando essa audiência, esse grande sucesso, da Força do Querer. É muito melhor começar uma novela depois de um sucesso e a responsabilidade acaba se tornando mais pessoal, só temos a agradecer por isso. Se eu conseguir ser o caminho, já estou realizado. É muito além do previsto”, afirmou o diretor artístico Mauro Mendonça Filho. Para Marieta Severo, o sucesso ou fracasso de uma produção televisiva não se mede pela audiência, porque existem novelas de alta qualidade artística que não caíram no gosto do público. “Sei que a Globo não deixa de ser uma empresa e, logo, este dado é importante. Mas não deve ser uma lei para os atores. É uma grande responsabilidade entrar depois de um grande sucesso como está sendo a novela da Glória Perez. Mas, ao mesmo tempo, o nosso público já começa aquecido e voltado para o horário. Estamos fazendo de tudo para honrar isto”, informou a atriz que afirmou ter um particular carinho pro Glória Perez. O escritor Walcyr Carrasco afirmou, também, que não acompanha os números de audiência. “Não tenho preocupação com a audiência, porque se tiver não vou escrever a novela. Só vejo os números no final para saber como foi o desenrolar da trama”, afirmou.

Um dos maiores destaques da trama é a sua locação. Saindo do eixo Rio-São Paulo, a trama se passará em Palmas e em Jalapão, ambas as cidades são de Tocantins, no Norte do país. O local foi a grande inspiração de Walcyr para este enredo. “Acho que nunca criei uma novela desta forma, porque surgiu de uma viagem. Entreguei um prêmio no Ministério da Cultura para bibliotecárias que se destacaram ao fazer salas de leitura pelo Brasil, um dia antes do impeachment da Dilma. Uma destas mulheres me contou que havia começado a ler por minha causa e que foi voluntária no Jalapão. Naquele mesmo dia, conheci outra que era responsável por uma ONG contra a violência feminina. A história começou a surgir naquele momento. Decidi viajar para o quilombo, porque sabia que o Jalapão era bonito e quando cheguei lá, o enredo foi brotando do chão. Fui a mina de esmeraldas, ao canyon, a pedra furada e outros lugares que iam acrescentando algo para a novela”, relembrou o escritor.

Será naquele cenário maravilhoso que a vingança começará a surgir. Quando a personagem de Bianca Bin retorna de seu isolamento, ela se dedicará a trazer sofrimento a todos os envolvidos naquela prisão. Para a criação desta trama, Walcyr trouxe alguns elementos de obras clássicas da literatura como O Conde Monte Cristo, de Alexandre Dumas. “São tramas modernas. O romance é uma grande fonte de inspiração para a novela na sua estrutura clássica. Existem livros que são sempre revisitados pelos autores, porque afinal de contas estamos apenas recontando as mesmas histórias”, destacou.

Além da vingança, um dos grande pilares da novela é o protagonismo feminino, personalizado na figura da Bianca. “É uma homenagem às mulheres trazendo não somente o machismo como o lugar delas, a agressão, o assédio sexual e outros. São coisas sérias e muito difíceis. Fala sobre a força que precisam ter para superar a opressão e virar este jogo, contando com a ajuda da inteligência e da criatividade. Além disso, a novela questiona a figura do homem como progenitor”, destacou o ator Thiago Fragoso. Mas a importância deste gênero não se restringe unicamente ao enredo. O feminino ultrapassa o nível superficial e adentra no que o diretor Mauro Mendonça Filho considera importante como criador de conteúdo. “Tentei contar esta novela sobre a ótica feminina, é uma história de um mundo masculino, mas que dever ser conduzida de forma mais suave e sentimental”, destacou o diretor artístico.