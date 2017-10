Anitta grava clipe cercada de vitórias-régias no meio da floresta Amazônica

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de um clipe no deserto do Saara e outro com biquíni de fita isolante no meio do Vidigal, Anitta está prestes a lançar mais um trabalho que promete dar o que falar. Em parceria com o DJ e produtor sueco Alesso, a cantora está gravando o clipe da música "Is That For Me" no meio da floresta Amazônica, no estado do Amazonas, Norte do país, e já chegou a entrar em um rio cheio de vitórias-régias para fazer as imagens. "Uma pergunta importante? Temos cobras? Qual a chance da cobra vir aqui me picar?", chegou a brincar ela, que, durante a gravação de "Sua cara", no Marrocos, se espantou com uma.

O novo trabalho dá continuidade ao projeto "Xeque-Mate", em que ela promete lançar um clipe por mês, e, além das cenas no lago, contará com outras dentro de uma embarcação no meio da floresta. Anitta chegou a compartilhar registros de bastidores em suas redes sociais, em que aparece com looks decotados, muito animal print, roupas coladas, próteses metálicas nos seios e muito mais! "Eu e Alesso, da Floresta Amazônica para o mundo... 'Is that for me' está chegando!", publicou ela, em inglês e português.

Em uma entrevista recente para o "Extra", a poderosa explicou a escolha do local. "Eu queria um cenário que representasse o nosso país. Levantamos os nomes de algumas cidades brasileiras, mas a escolha final não poderia ter me agradado mais. A Amazônia é rica, diversa, representa a nossa cultura, nossa riqueza. E diante das últimas notícias, da falta de preservação constante que a floresta sofre, a escolha acaba sendo também uma forma de chamar a atenção para esse problema", disse.

A direção do vídeo é de Manuel Nogueira, com produção da Conspiração Filmes. O styling é assinado por Yasmine Sterea e a beleza por Henrique Martins.