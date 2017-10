Stylist de Bruna Marquezine rebate críticas ao look da atriz: "Pessoas cruéis"

Tamanho do Texto: +A -A

Assim que Bruna Marquezine chegou ao casamento de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão nesse sábado, 8, seu look controverso foi alvo de diversos comentários na web. É que a atriz estava com um vestido degradê, uma jaqueta de couro e óculos escuros. Patrícia Zuffa, stylist responsável pela roupa, se pronunciou na tarde dessa segunda-feira. "Bruna Marquezine. Anos 60? Rock in Rio? Estamos atrasadas? Inadequada? Grease? Roleizeira? Me sinto super feliz em poder contribuir para o estilo dessa jovem atriz tão cheia de personalidade e coragem, além de bela. Pessoas cruéis, na maioria mulheres! Que triste... A internet - um mundo bizarro sem controle despejando sua falta de informação e sua ignorância sobre o trabalho, desejo e alegria de quem apenas quer ser feliz", escreveu a profissional.

O polêmico look de Bruna Marquezine

A peça, modelo exclusivo Dior, foi feito especialmente para a atriz, e, aparentemente, agradou seu ex-namorado, o craque do PSG, Neymar, que também estava na festa. Os dois teriam tido um revival e trocado altos beijos na pista de dança. De acordo com o colunista Leo Dias, ao serem perguntados se teriam voltado, o casal disse que estava "apenas se curtindo".